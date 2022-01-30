Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" sözlerine yer verildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/YOAoZLwU3t