Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman komandoların Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" sözlerine yer verildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/YOAoZLwU3t
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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