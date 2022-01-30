Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreny'de temaslarda bulunacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Türkiye-Körfez ilişkileri, bu yıl da hız kesmeden ivme kazanmaya devam ediyor. Kaynaklara göre, bu yeni dönemin anahtar kelimeleri 'Ortak çıkar' ve 'Saygı' olacak.

Körfez ülkelerinin bölge istikrarı için Türkiye ile iş birliği alanlarını geliştirmeyi istedikleri belirtiliyor. Bu kapsamda yapılacak karşılıklı ziyaretlere dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile yapacağı görüşme, bu trafikteki önemli temaslardan biri.

Kaynaklar, görüşmelerde ekonominin öncelikli başlık olacağını ifade ediyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi, ulaşım ve nakliye avantajları değerlendirilecek. Özellikle sağlık ve teknoloji altyapı alanlarında yatırım fırsatları ele alınacak.

Ziyaret Türk iş dünyası açısından da önemli. Türk şirketleri, Dubai'yi konumu dolayısıyla Asya'ya açılan yeni bir kapı olarak değerlendiriyor.

Siyasi ilişkilerde yaşanan iyileşme bu iş birliği sürecini de geliştirebilir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Bahreyn temasları ise bu diplomasi trafiğinin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor.

Henüz istenilen seviyede olmayan ilişkilere ivme kazandırılması hedefleniyor. Ziyarette, siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliği imkanları da değerlendirilecek.

Ayrıca Bahreyn Kralı'nın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin hazırlıkları ele alınacak.