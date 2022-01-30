Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine 30-31 Ocak tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.