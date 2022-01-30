Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Bahreyn'e gidecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine 30-31 Ocak tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecek.
Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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