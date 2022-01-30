ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Yoğun kar yağışı, seyahatleri tehlikeli veya imkansız hale getirdi, kıyı şeritlerini su bastı.

[Fotoğraf: AP]

Boston, Philadelphia ve New York bol miktarda rüzgar ve yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Ulusal Hava Servisi, Boston'un en büyük tek günlük kar yağışı rekorunu kırdığını açıkladı.



Rüzgarlar, Massachusetts`teki Cape Cod`da 134 km / saat hıza ulaştı.

[Fotoğraf: AP]

Boston'un güneybatısındaki, Sharon, Massachusetts kasabası, Cumartesi gecesi 76 santimetreden fazla kar alırken, Islip, New York ve Warren, Rhode Island, her ikisi de 61 santimetreden fazla kar gördü.