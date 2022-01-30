Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AP, Reuters
ABD'de kar fırtınası: Boston bir günde yağan en fazla kar rekorunu kırdı
ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulusal Hava Servisi, Boston'un en büyük tek günlük kar yağışı rekorunu kırdığını açıkladı.
ABD’nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yoğun kar yağışı, seyahatleri tehlikeli veya imkansız hale getirdi, kıyı şeritlerini su bastı.
[Fotoğraf: AP]
Boston, Philadelphia ve New York bol miktarda rüzgar ve yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Ulusal Hava Servisi, Boston'un en büyük tek günlük kar yağışı rekorunu kırdığını açıkladı.
Rüzgarlar, Massachusetts`teki Cape Cod`da 134 km / saat hıza ulaştı.
[Fotoğraf: AP]
Boston'un güneybatısındaki, Sharon, Massachusetts kasabası, Cumartesi gecesi 76 santimetreden fazla kar alırken, Islip, New York ve Warren, Rhode Island, her ikisi de 61 santimetreden fazla kar gördü.
Etiketler: ABD Kar Yağışı
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