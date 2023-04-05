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Dünya
TRT Haber 05.04.2023 18:27

Fransa'da kriz bitmiyor: Büyük grev bugün

Fransa'daki emeklilik reformuna yönelik tepkilerin yol açtığı kriz sürüyor. Hükümet, tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşüyor. Sendikalar ise bugün yapılacak genel greve hazırlanıyor.

Fransa'da kriz bitmiyor: Büyük grev bugün
[Fotograf: AP]

Fransa'da emeklilik reformunun neden olduğu kriz henüz geçmiş değil.

Hükümet tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşse de, sendikalar genel greve gitme kararından dönmedi.

Ülke bugün yapılacak genel greve hazırlanıyor. 11'inci kitlesel grevde 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.

Belediye binasına girdiler

Eylemciler Paris'te 9. Bölge Belediye binası önünde toplandı. "Temizlik görevlileri grev yaparsa orduyu göreve çağırırım" diyen Paris 9. Bölge Belediye Başkanı Delphine Burkli'ye tepki gösterdi.

Eylemciler önce bina önünde toplanıp slogan attı, ardından bina içinde eylemlerini sürdürdü.

Paris'teki ünlü zafer takına da "64 yaşında emekliliğe hayır" pankartı asıldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Hükümet ise tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Başbakan Elisabeth Borne, siyasi parti ve çevre örgütleri temsilcilerinin ardından sendika temsilcileriyle de bir araya geldi.

Borne 8 sendikayla yapılan toplantının "önemli bir adım" olduğunu söyledi. Ancak sendikalar görüşmeden istediği sonucu elde edemediğini duyurdu.

Mitinglerine rekor katılım çağrısında bulundu.

Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden sonuç çıkmadı
Fransa'da hükümetle sendikaların emeklilik reformu görüşmesinden sonuç çıkmadı

Ülkede kitlesel eylemlerin 11'incisi bugün planlanıyor. Gösteriler için 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.

Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek
Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek

Fransa Genel İş Konfederasyonu, temizlik işçilerine bugünkü büyük grev ve eyleme katılma çağrısı yaptı.

13 Nisan'dan itibaren de Paris'te çöp toplayan görevliler için süresiz grev ilan etti.

14 Nisan'da itirazlar ele alınacak

Emeklilik düzenlemesinin geleceği ise önümüzdeki hafta belli olacak.

14 Nisan'da Anayasa Konseyi muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin itirazını ele alacak.

Konsey, reform için ya yeşil ışık yakacak ya da geri çekilmesini talep edecek. 

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