Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Putin, Rusya'da göreve başlayan ABD ve Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu bazı büyükelçileri, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Burada konuşan Putin, dünyadaki durumun basit olmadığına işaret ederek, "Bazen çözümsüz görünen ve genellikle devletlerin verimli etkileşimini engelleyen birçok çelişki birikti." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, Rusya'nın ülkelerle yapıcı işbirliğine açık olduğunu dile getirerek, kimseden izole olmak istemediklerini ve ortakların ülkesi ile eşitlik ve karşılıklı çıkar prensipleri doğrultusunda ilişki kurmak istediklerini söyledi.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın geçen yıl yapıldığına dikkati çeken Putin, Danimarka'nın olayla ilgili hususları ortaya koyacak bağımsız bir uluslararası komisyon kurma teklifini destekleyeceği umudunu paylaştı.

Rusya ile Norveç arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerin düşük seviyede olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Her iki ülke için de büyük öneme sahip Arktika dahil önemli uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği donduruldu. Tüm bunların, iki halkın çıkarlarını karşıladığı söylenemez." değerlendirmesini yaptı.

"ABD ile eşitlik prensipleri doğrultusunda ilişki kurmaktan yanayız"

ABD ile ilişkileri de değerlendiren Putin, şunları söyledi:

"Maalesef küresel güvenlik ve istikrarın doğrudan bağlı olduğu Rusya-ABD ilişkileri, derin bir krizden geçiyor. Bunun nedeni, modern dünya düzeninin oluşumuna ilişkin yaklaşımların temelde farklı olmasıdır. ABD'nin dış politikasında renkli devrimleri destekleme yönünde araçların kullanılması, bu bağlamda Kiev'de 2014'teki devrimin desteklenmesi sonuç olarak mevcut Ukrayna krizine yol açtı ve Rus-Amerikan ilişkilerinin bozulmasını olumsuz şekilde etkiledi. Ancak her zaman ABD ile eşitlik, birbirinin egemenliği ve çıkarlarına saygı gösterme, içişlerine karışmama prensipleri doğrultusunda ilişki kurmaktan yana olduk."

Ülkesinin, AB ile ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde bozulduğuna işaret eden Putin, "AB'nin, Avrupa kıtasında ekonomik işbirliğini geliştirme yerine Rusya ile jeopolitik ihtilaf başlattığını" vurguladı.

Putin, konuşmasının sonunda büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.