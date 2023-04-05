ChatGPT'ye ilk dava açıldı

Yapay zeka robotu ChatGPT sanal dünyanın tartışmalı uygulamalarından biri.

Önce yasaklara maruz kalan yapay zeka robotu, algoritması yüzünden bu kez de hakim karşısına çıkacak.

Avustralya'da Hepburn Beldesinin Başkanı Brian Hood, yapay zeka uygulamasının kendisini karaladığını iddia etti.

Hood, kendisiyle ilgili rüşvet iddialarını gerçek bilgi gibi ifşa eden uygulamaya dava açtı.

Hood'un avukatı uygulamayı piyasaya süren şirketten düzeltme talep ettiklerini açıkladı ve uygulamada yer alan bilgilerin yasal sürece tabi olması gerektiğini de söyledi.

"Geliştirmelere 6 ay ara verilmeli"

ABD Başkanı Joe Biden da yapay zekanın neden olabileceği tehlikelere karşı teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması yönünde Kongre'nin adım atması gerektiğini açıklamıştı.

Aralarında Twitter’ın sahibi Elon Musk ve Apple ’ın kurucu ortağı Steve Wozniak'ın da bulunduğu bir çok isim, yapay zeka geliştirmelerine en az 6 ay ara verilmesi yönünde mektup yayımlamıştı.