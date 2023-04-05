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Dünya
AA 05.04.2023 16:40

Stoltenberg: Çin'in Rusya'ya silah sağlaması 'tarihi hata' olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin, Çin'in Rusya'ya silah yardımı sağlamasının "tarihi hata" olacağı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Stoltenberg: Çin'in Rusya'ya silah sağlaması 'tarihi hata' olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonunda basın toplantısı düzenledi.

Müttefiklerin, Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Müttefikler ayrıca İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması gerektiği konusunda hemfikirler." dedi.

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Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'ya verilecek kısa ve uzun dönemli askeri desteğin etraflıca ele alındığını ifade ederek, söz konusu ülkenin "geleceğinin NATO'da olduğunu" söyledi.

Ukrayna'nın ne zaman üye olacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, bunun ülkenin bağımsız ve demokratik olmasına bağlı olduğunu, şimdi ise Rus saldırısı altında olduğu için bu kriterlerin karşılanmadığını kaydetti.

Rusya ile Çin arasındaki iş birlikleri

Stoltenberg, Asya-Pasifik bölgesinden ortak ülkelerin de katıldığı toplantıda Çin'in Rusya ile giderek artan iş birliğini ele aldıklarını bildirdi.

Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamayı reddettiğini, ekonomisini desteklediğini, Rus propagandasını yansıttığını ve ikilinin Asya-Pasifik bölgesindeki ortak askeri faaliyetlerini hızlandırdığını dile getiren Stoltenberg, müttefiklerin, Çin'in Rusya'ya askeri yardım sağlamasının derin sonuçlarıyla "tarihi bir hata" olacağı konusunda net olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Çin'i düşman olarak görmüyoruz ancak Çin'in iddialı davranışının çıkarlarımıza, değerlerimize ve güvenliğimize meydan okuduğunu Stratejik Konsept belgesinde açıkça belirttik." diye konuştu.

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Jens Stoltenberg NATO Rusya Çin Ukrayna
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