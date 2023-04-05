Malezya Başbakanından Güney Çin Denizi için diyalog çağrısı

Enver İbrahim, bölgede hak iddialarının kolay bir çözümü bulunmadığını ancak sorunun "aşılmaz" olmadığını belirtti.

Güney Çin Denizi meselelerinin "bu kadar çekişmeli" olmaması gerektiğini vurgulayan İbrahim, farklılıkları çözmek için bölgede pay sahibi olduğunu iddia eden diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye devletleriyle diyalog çağrısı yaptı.

İbrahim, Çin'in diyaloglara girme ve konunun doğru bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmeyi kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yüzde 95'te anlaştığımız, yüzde 5'te anlaşamadığımız şeyler sorun yaratmamalı." diye konuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.