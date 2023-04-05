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Dünya
İHA 05.04.2023 15:20

Eski sevgiliden düğün hediyesi: Damat ve kardeşi öldü

Hindistan'da yeni evli çifte gelinin eski sevgilisi tarafından düğün hediyesi olarak gönderilen sinema sistemine yerleştirilen bomba patladı. Damat ve kardeşi hayatını kaybetti.

Eski sevgiliden düğün hediyesi: Damat ve kardeşi öldü
[Fotograf: İHA]

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen bomba infilak etti..

Damat ve kardeşinin hayatını kaybettiği olayda, aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polis, hediyenin, prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü açıkladı.

Polis, olayın bir kaza olmadığını ve gelinin eski sevgilisi 33 yaşındaki Sarju Markam isimli şahıs tarafından düzenlendiğini söyledi.

Eski sevgili Markam, soruşturma dahilinde gözaltına alındı.

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