Fransa'da Neonazi gruplarla ilişkili bir polisin açığa alındığı iddia edildi

Fransa'nın Valoi-d'Oise bölgesindeki Francoville'de bir polis memurunun memuriyeti, söz konusu gruplar arasında olduğunun tespit edilmesiyle askıya alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in hiçbir polis ve jandarmanın bu gruplarla ilişkili olmadığı yönündeki açıklamalarının aksine, Neonazi gruplar arasında birçok jandarma ve polisin olduğu ifade ediliyor.

Tajmaat isimli Twitter hesabı camiler ile Arap, Müslüman ve siyahilere yönelik saldırı çağrılarının yer aldığı 20 kadar Telegram grubunu ifşa etmişti.

Hesabın paylaştığı ekran görüntülerinde, aşırı sağcı FRDeter Neonazi oluşumu mensuplarının bulunduğu Telegram gruplarında kullanıcıların ırkçı yorumlar ve şiddet çağrıları yaptığı görülüyordu.

Camiye saldırı planı

Bazı kullanıcılar da kendilerini Neonazi gruplarla iltisaklı polisler veya askerler olarak tanımlıyordu.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, 13 Nisan'da Lille kentinde camiye iftar vaktinde saldırı için kaç kişinin hazır olduğu soruluyordu.

İçişleri Bakanı Darmanin, ifşaattan sonra Telegram'dan söz konusu gruplarının kapatılmasını istemişti.