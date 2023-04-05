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Dünya
AA 05.04.2023 14:37

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi, bir hafta aradan sonra tekrar hastaneye kaldırıldı.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi bir kez daha hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AFP]

86 yaşındaki Berlusconi, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle bu sabah Milano'daki San Raffaele hastanesinde tedavi altına alındı.

Berlusconi'nin kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

ANSA ajansı da eski başbakanının durumunun stabil olduğunu yazdı.

Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç günün ardından 30 Mart'ta taburcu edilmişti.

Deneyimli İtalyan politikacı, Ocak 2022'de de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün hastanede kalmıştı.

İtalya'da 1994-2011 yıllarında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." yorumunu yapmıştı.

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