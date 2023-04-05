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Dünya
AA 05.04.2023 13:51

Avustralya'da kaplumbağanın bağırsağına saplı 7 olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı

Avustralya'da 50 kilogram ağırlığındaki bir kaplumbağanın bağırsağına saplanmış 7 olta iğnesi, 5 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Avustralya'da kaplumbağanın bağırsağına saplı 7 olta iğnesi ameliyatla çıkarıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Lake Macquarie kentinde bitkin şekilde yüzerken bulunan 40 yaşındaki kaplumbağa, Sidney'deki Taronga Doğal Yaşam Hastanesine getirildi.

Hastanede görevli veteriner Larry Vogelnest, kaplumbağanın aldığı yaralar nedeniyle yaşayamayabileceğini düşündüklerini ancak hayvanın bağırsağındaki 7 olta iğnesinin, 5 saatlik bir ameliyatın ardından çıkarıldığını söyledi.

Vogelnest, kaplumbağa için "Yiyor, durumu iyiye gidiyor. Sonuçla ilgili gayet iyimserim." dedi.

Misinanın, kaplumbağalar açısından olta iğnelerinden daha zararlı olduğunu vurgulayan Vogelnest, balıkçılardan, oltalarına yanlışlıkla kaplumbağa takılması durumunda, yetkililerden yardım talep etmelerini istedi.

Vogelnest, balıkçılara ayrıca, oltaya yanlış av takılması durumunda misinanın kesilmemesi, kesilse bile ipin uzun bırakılması çağrısında bulundu.

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