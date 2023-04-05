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Dünya
CNN International 05.04.2023 13:21

Kimyasal tren kazasını araştıran ekip de hastalandı

ABD'nin Ohio eyaletindeki tren kazasında yayılan kimyasal maddeleri soruşturan araştırma ekibinin hastalandığı öğrenildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri iddiaları doğruladı.

Kimyasal tren kazasını araştıran ekip de hastalandı

15 kişilik ekibin 7'si, 6 Mart civarında yürütmeye başladıkları araştırma sırasında hastalandı.

Müfettişlerin semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük ve mide bulantısı yer alıyor.

Bu semptomlar, kazanın ardından  havaya, suya ve toprağa tehlikeli kimyasallardan oluşan bir karışım salınmasının ardından bölgede yaşayan sakinlerde görülen semptomlarla tutarlı.

Ekip üyelerinde semptomların aynı anda görülmeye başladığı ve hastalananların tamamının 24 saat içinde işlerine dönebilecek kadar toparlandığı belirtildi.

Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen kazada, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

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ABD Tren Kazası
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