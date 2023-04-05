Rosatom Başkanı ile UAEA Direktörü, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu görüştü

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Likhachev ile Grossi'nin bugün Kaliningrad'da gerçekleştirdiği görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ele alındı.

Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimler değerlendirildi ve Rus tarafının bu konudaki çalışmaları devam ettirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Söz konusu santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.