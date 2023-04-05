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Dünya
AA 05.04.2023 13:05

Rosatom Başkanı ile UAEA Direktörü, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu görüştü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali konusunda görüştüğü bildirildi.

Rosatom Başkanı ile UAEA Direktörü, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu görüştü
[Fotograf: Reuters]

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Likhachev ile Grossi'nin bugün Kaliningrad'da gerçekleştirdiği görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ele alındı.

Görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimler değerlendirildi ve Rus tarafının bu konudaki çalışmaları devam ettirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Söz konusu santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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