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Dünya
AA 05.04.2023 12:52

Zelenskiy'e Polonya'nın en yüksek nişanı "Beyaz Kartal" verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan "Beyaz Kartal" verildi.

Zelenskiy'e Polonya'nın en yüksek nişanı "Beyaz Kartal" verildi
[Fotograf: Reuters]

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, söz konusu nişanı Zelenskiy'e Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdi.

Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri derinleştirmedeki erdemleri için Zelenskiy'e teşekkür eden Duda, güvenlik faaliyetleri, mücadelesi ve insan haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle kendisine "Beyaz Kartal Nişanı" verildiğini söyledi.

Duda, nişanın takdimi sırasındaki törende yaptığı konuşmada, "Beyaz Kartal Nişanı en eski ve en değerli Polonya nişanıdır. Polonya Cumhuriyeti'ne ve onu çevreleyen yaşamlara istisnai katkılarda bulunan istisnai insanlara verilir. Sayın Zelenskiy, hiç şüphe yok ki siz özelsiniz. Vatana hizmetinizi izlerken gözyaşlarımı saklamak çok zor. Ne Ukrayna'yı ne de yurttaşlarınızı terk etmediniz. Siz devletin ve milletin örnek bir liderisiniz." ifadelerini kullandı.

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