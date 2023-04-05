Finlandiya NATO'ya resmen üye: Türkiye Batı'nın iddialarını çürüttü

Finlandiya Soğuk Savaş’tan bu yana sürdürdüğü tarafsızlığına son verdi.

ABD ve Avrupa Rusya’ya karşı caydırıcılığın arttığını düşünüyor.

George Bush dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi kıdemli direktörlerinden, Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Michael Doran TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun kuzey kanadı güçlendi

NATO için çok büyük bir gelişme olduğunu belirten Doran, kuzey kanadı zayıf olan NATO’nun güçlendiğini söyledi.

Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla Avrupa ile Rusya’nın dengelendiğini belirten Michael Doran, Rusya’nın yanında Çin ve İran’ın da olduğunu kaydetti, ve bu ülkelerin Pekin’in öncülüğünde hareket ettiğine dikkat çekti.

Michael Doran ABD ve müttefiklerinin de Çin’in öncülüğündeki ittifaka karşı durumu dengelediğini kaydetti.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Batı'da Türkiye ile ilgili iddiaları çürüttüğünü belirten Michael Doran, İsveç'in de Türkiye'nin kaygılarını gidermek için adım atmasını ümit ettiğini söyledi.

Türkiye, hakkındaki iddiları çürüttü

Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Doran Ankara’nın Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakarak Batı’nın iddialarını çürüttüğünü kaydetti.

Michael Doran, "Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye ile ilgili iddiaları çürüttü. Bunlar, Türkiye'nin NATO karşıtı olduğu, üyelikleri engellediği şeklindeki iddialardı." şeklinde konuştu.

Türklerin giderilmesini istediği ilkeli kaygıları olduğunu belirten Michael Doran “Türklerle pragmatik olarak konuşursanız, kaygılarını dinleyip gidermek için adım atarsanız onlarla anlaşırsınız. Finlandiya örneğinde bu görüldü, bence İsveç'te de görülecektir. İsveç'in terör örgütlerine karşı eyleme geçeceği anayasal değişiklikler yapması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Michael Doran, Türkiye'nin, yalnız İsveç'ten değil ABD'den de terör örgütü PKK'ya desteğe son vermesini istediğini bir Türk deyimi ile anlattı.

"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla"

George Bush dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi kıdemli direktörlerinden, Hudson Enstitüsü ulusal güvenlik ve dış politika uzmanı Michael Doran, Türkiye’nin İsveç’ten terör örgütleri PKK/YPG’ye desteğe son vermesini isterken Washington’a da aynı mesajı verdiğini bir Türk deyimi ile anlattı.

Michael Doran, “Türkler'in bir deyimi var; kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Türklerin birinci kaygısı, ABD'nin Suriye'de PKK'ya verdiği destek. İsveç ile ilgili de aynı kaygıyı taşıyorlar ama İsveç'e bunu söylerken, Washington'a da terör örgütü PKK'ya desteği durdurması mesajını veriyor” dedi.

Biden Ankara'ya giderek Erdoğan ile görüşmeli

ABD Başkanı Biden’ın Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi gerektiğini belirten Michael Doran, Biden yönetiminin bölgede atacağı ilk olumlu adımın terör örgütü YPG’den sorumlu bir şekilde ayrılmak ve Türkiye ikle ortaklığı güçlendirmek olacağını da kaydetti.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPK kaynaklı ulusal güvenlik kaygıları NATO tarafından her fırsatta kabul ediliyor.

Ankara, Washington'dan bu konuda somut adımlar atmasını istiyor.