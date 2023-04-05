Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 05.04.2023 08:43

Youtube fenomeninin şakası silahlı saldırıyla bitti

21 yaşındaki ABD'li YouTube fenomeni Tanner Cook, şaka yaptığı adam tarafından silahla vuruldu. Karnından yaralanan Cook, hastanede tedavi altına alındı.

Youtube fenomeninin şakası silahlı saldırıyla bitti

İnsanları kışkırtmak için tuhaf davranışlar sergilediği videolar hazırlayan YouTube fenomeni bu kez şakasını Virginia banliyösündeki bir alışveriş merkezinde yapmak istedi.

Tanner Cook, Yerel TV kanalı WUSA'ya olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Tatsız şakaya hedef olan 31 yaşındaki Alan Colie,  silahını çekip Cook'u karnından vurdu.

O sırada arkadaşı yaşananları telefonuyla kaydediyordu.

İlk müdahale ekipleri genç fenomeni hastaneye getirdikten sonra ameliyat olmak zorunda kaldı.

Cook, "Ben basit bir şaka yapıyordum ve bu adam bunu pek iyi karşılamadı. Silahtan önce hiçbir şey söylemedi" dedi.

Bir yargıç, Cook'un vurulmasının ardından Colie'nin tutuklanmasına karar verdi. 

Cook'un YouTube sayfasında, araç paylaşımlı servis sürücülerine kusuyormuş gibi davrandığı, işyeri tezgahının arkasına geçerek bir fast-food restoranı çalışanını sinirlendirdiği ve mağazalardaki insanları rahatsız ettiği klipler yer alıyor.

Bazen kliplerdeki insanlar dramatik tepkiler verecek şekilde kışkırtılıyor.

Bir videoda şaka yapılan bir adam kameraya koşarken, başka bir klipte bir mağaza müdürü polisi arıyor.

ETİKETLER
YouTube
Sıradaki Haber
İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:22
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ