Finlandiya'nın katılımı dolayısıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının yapıldığı NATO karargahında tören düzenlendi.

Törende, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile diğer 30 müttefik ülkenin dışişleri bakanları yer aldı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği törende Finlandiya bayrağı karargah binasının girişindeki müttefik ülke bayraklarının arasında yerini aldı. Finlandiya bayrağı alfabetik olarak dizilen bayraklar içinde Estonya ve Fransa bayrakları arasına çekildi.

Ardından Finlandiya milli marşı ve NATO resmi marşı çalındı ve törene katılanlar aile fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'yı ittifakın en yeni üyesi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, 31 bayrağın artık birliktelik ve dayanışmanın sembolü olarak birlikte dalgalandığını söyledi.

"Savaş Avrupa'ya geri geldi ve Finlandiya NATO'ya katılmaya karar verdi." diyen Stoltenberg, Finlandiya'nın katılımının NATO'nun modern tarihinde en hızlı katılım olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Finlandiya artık daha güvenli, NATO daha güçlü." ifadesini kullandı.

Bu katılımın her ülkenin kendi yolunu seçebileceğinin işareti olduğunu kaydeden Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'ya "İttifaka hoş geldiniz." diye seslendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise " Tarihimizdeki askeri bağlantısızlık dönemimiz sona erdi. Yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Her ülkenin Finlandiya gibi kendi güvenliğini artırdığını vurgulayan Niinisto, "Finlandiya'nın üyeliği hiçbir ülkeye tehdit değildir." ifadesini kullandı.

Niinisto, NATO üyeliğinin her şeyi değiştirmeyeceğini, müttefik olmanın yeni düşünce şekli ve ülkenin yasalarında bazı değişiklikler getireceğini, Finlandiya olarak ortak savunmaya katılımlarının çok çalışma gerektirdiğini dile getirdi.

Niinisto, üyelik başvurusunu birlikte yaptıkları İsveç'i de en kısa sürede ittifakın 32'inci üyesi olarak Vilnius Zirvesi'nde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Finlandiya'nın üyelik süreci

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onayladı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'nun 9. genişlemesi

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya'nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi.