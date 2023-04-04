Togg Yunan basınında: Erdoğan Togg'un direksiyonunda
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapıldı. Yunan ve Rum basını gelişmeyi manşetten duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşini de yanına alarak Togg'un direksiyonuna geçtiği vurgulandı.
Yunan basını, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, ilk iki siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmesine geniş yer ayırdı.
Kathimerini gazetesi "Togg, ilk elektrikli Türk arabası" başlığı attı.
Türkiye Otomotiv Girişim Grubu'nun 2023 yılının sonuna kadar 17 bin ila 18 bin elektrikli araç üretmeyi hedeflediğini vurguladı.
"Ülkemizin gururu" öne çıktı
Yunan 'in' haber sitesi, "Erdoğan, ilk Türk elektrikli aracı Togg'un direksiyonunda" manşetini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin gururu" açıklamasını öne çıkardı.
Haberde, Togg'un Gemlik'te üretildiği bilgisine yer verildi.
"60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesi"
Yunan Protothema gazetesi, "Türkiye: Erdoğan eşi ile birlikte elektrikli araç Togg'u kutluyor" başlıklı habere yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine birlikte şahitlik ediyoruz." açıklamasını kullandı.
Rum basını da gelişmelere geniş yer verdi
Politis gazetesi, "Erdoğan ve eşi ilk Türk elektrikli aracın direksiyonunda" manşetini attı.
Haberde, Togg'un teknik özellikleri anlatıldı.
Rum Sigmalive gazetesi de ilk yerli elektrikli otomobilin Erdoğan'a törenle teslim edildiğini duyurdu.