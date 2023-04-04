Yunan basını, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, ilk iki siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmesine geniş yer ayırdı.

Kathimerini gazetesi "Togg, ilk elektrikli Türk arabası" başlığı attı.

Türkiye Otomotiv Girişim Grubu'nun 2023 yılının sonuna kadar 17 bin ila 18 bin elektrikli araç üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

"Ülkemizin gururu" öne çıktı

Yunan 'in' haber sitesi, "Erdoğan, ilk Türk elektrikli aracı Togg'un direksiyonunda" manşetini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin gururu" açıklamasını öne çıkardı.

Haberde, Togg'un Gemlik'te üretildiği bilgisine yer verildi.

"60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesi"

Yunan Protothema gazetesi, "Türkiye: Erdoğan eşi ile birlikte elektrikli araç Togg'u kutluyor" başlıklı habere yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine birlikte şahitlik ediyoruz." açıklamasını kullandı.

Rum basını da gelişmelere geniş yer verdi

Politis gazetesi, "Erdoğan ve eşi ilk Türk elektrikli aracın direksiyonunda" manşetini attı.

Haberde, Togg'un teknik özellikleri anlatıldı.

Rum Sigmalive gazetesi de ilk yerli elektrikli otomobilin Erdoğan'a törenle teslim edildiğini duyurdu.