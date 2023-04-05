Avrupa'da sağlık sistemi çöküyor

Grevler, ersonel eksiklikleri, yoğun çalışma saatleri...

Avrupa'da sağlık çalışanlarının çözülemeyen sorunları sistemi çökme aşamasına getirdi.

O ülkelerin başında gelen İspanya'da yaklaşık 800 bin kişinin ameliyat olmak için sıra beklediği açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede, ameliyat için ortalama bekleme süresi 122 gün.

Beyin cerrahisinde ameliyat için bekleme süresi 203, plastik cerrahide de 242 güne kadar çıkabiliyor. En yoğun bölgeler Katalonya, Endülüs, Madrid ve Valensiya.

Uzman bir doktordan randevu almak için 60 günden fazla beklemek zorunda kalanların oranı da yüzde 65 civarında.

Fransa'da kronik hastalığı olan ancak doktoru olmayan 714 bin hasta var

Fransa'da da benzer bir tablo var. Ülkede 6 milyon kişinin sağlık hizmeti alabileceği bir aile hekimi yok.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ağır ve uzun süreli hastalığı bulunan ancak doktoru olmayan 714 bin kişiye yıl sonuna kadar hizmet götürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bunlar, ağırlıklı olarak diyabet, kanser ve zihinsel bozukluklara sahip hastalar.

Hükümet eylem planının bir parçası olarak koronavirüs döneminde meslekten ayrılan sağlıkçıların geri dönüşüne de kapıyı araladı.