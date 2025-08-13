Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2025 11:24

Fransa'da İsrailli uçuş ekibi ile telsiz konuşmasında "Özgür Filistin" diyen görevli işten uzaklaştırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir havalimanı görevlisi, İsrail hava yolu şirketine ait uçağının mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı için görevinden uzaklaştırıldı.

Fransa'da İsrailli uçuş ekibi ile telsiz konuşmasında "Özgür Filistin" diyen görevli işten uzaklaştırıldı
[Fotograf: AFP]

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail hava yolu şirketi El Al ekibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın nihayete erdiğini duyurdu.

Bakan Tabarot, 11 Ağustos sabahı gerçekleşen olayla ilgili yürütülen adli soruşturma neticesinde, El Al uçağı mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı tespit edilen Paris Charles de Gaulle Havalimanı görevlisinin işten uzaklaştırıldığını belirtti.

Görevlinin "hava trafiğinin güvenliği ve düzeniyle sınırlı olması gereken telsiz iletişim kurallarına" aykırı hareket ettiğini ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklayan Tabarot, "(Görevli) yeni bir emre kadar işten uzaklaştırıldı." dedi.

ETİKETLER
Fransa İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de tehlikeli madde taşıdığı değerlendirilen tren raydan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Ayakkabı sektöründen 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat
12:14
Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
12:24
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
12:19
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur
12:04
Türkiye'nin komşularına ihracatı 15,6 milyar dolara yaklaştı
12:02
187,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ