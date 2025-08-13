Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

Denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı aktarıldı. Olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığı bildirildi.

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu. Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.