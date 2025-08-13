Açık 24.8ºC Ankara
Dünya
BBC 13.08.2025 07:04

Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

Fransa’daki bir nükleer santraldeki enerji üretimi "denizanaları" sebebiyle durdu. Santraldeki dört reaktör acilen kapatıldı.

Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı aktarıldı. Olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığı bildirildi.

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu. Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.

OKUMA LİSTESİ