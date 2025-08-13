Venezuela Devlet Başkanı: BM ölümcül bir yara aldı

Ülkesinde özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, BM'nin İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları durdurmada yetersiz kaldığını söyledi.

Maduro, Filistin halkına katliam ve soykırım yapıldığını vurgulayarak, "BM ölümcül bir yara aldı. Yiyecek arayan Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu bomba, aslında BM Genel Kurulu'na düşüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun attığı bombalar ve füzeler (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in ofisine düşüyor." diye konuştu.

Dünyadaki katliamlar karşısında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da yetersiz kaldığını dile getiren Maduro, "Her gün çocukları açlıktan ve bombalarla, gazetecileri ise doğrudan hedef alarak öldürüyorlar. Bu kuruluşların yeni dünya düzeninde yeniden reforme edilmesi umuduyla sesimizi olabildiğince yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına da tepki göstererek, Washington’un ekonomik anlamda kendisine bağımlı bir sistemi dünyaya dayatmaya çalıştığını kaydetti.