Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2025 06:48

Venezuela Devlet Başkanı: BM ölümcül bir yara aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmada yetersiz kaldığını belirterek, "BM ölümcül bir yara aldı" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı: BM ölümcül bir yara aldı

Ülkesinde özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, BM'nin İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları durdurmada yetersiz kaldığını söyledi.

Maduro, Filistin halkına katliam ve soykırım yapıldığını vurgulayarak, "BM ölümcül bir yara aldı. Yiyecek arayan Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu bomba, aslında BM Genel Kurulu'na düşüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun attığı bombalar ve füzeler (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in ofisine düşüyor." diye konuştu.

Dünyadaki katliamlar karşısında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da yetersiz kaldığını dile getiren Maduro, "Her gün çocukları açlıktan ve bombalarla, gazetecileri ise doğrudan hedef alarak öldürüyorlar. Bu kuruluşların yeni dünya düzeninde yeniden reforme edilmesi umuduyla sesimizi olabildiğince yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına da tepki göstererek, Washington’un ekonomik anlamda kendisine bağımlı bir sistemi dünyaya dayatmaya çalıştığını kaydetti.

ETİKETLER
Venezuela Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas, Gazze Şeridi’nde ateşkes için Kahire’de görüşmelere başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:27
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
08:23
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklu
08:19
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
07:38
Balıkesir'de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürütülüyor
07:06
Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı
07:02
Everest Dağı'nda 10 yıl sonra bir ilk
Santa Harabeleri gece görüntülendi
Santa Harabeleri gece görüntülendi
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ