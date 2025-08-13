Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle sağlık kuruluşları tahliye edildi

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Ahaia bölgesindeki Kato Ahaia Sağlık Merkezi’nin, tüm bölgenin boşaltılması kararı doğrultusunda personel ve hastalarıyla birlikte tahliye edildiğini açıkladı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Preveze’nin Thesprotiko bölgesindeki Sağlık Merkezi de boşaltıldı. Hastalar Arta ve Preveze hastanelerine nakledildi.

Öte yandan, Sakız Adası’ndaki hastane, yangın nedeniyle yaşanabilecek olası gelişmelere karşı teyakkuza geçirildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiyeci ile dumandan etkilenen iki kişi acil serviste tedavi altına alındı.

Yunanistan genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, katıldığı bir televizyon programında, son 48 saatte 152 yeni tarım ve orman yangınının çıktığını açıkladı.

Vathrakoyannis, gün içinde ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve yer yer şiddetli rüzgarların etkili olduğunu belirterek, bunun yangınların hızla yayılması için son derece tehlikeli koşullara yol açtığını söyledi.

Sözcü, yangın bölgelerinde 4 bin 850 itfaiyecinin görev yaptığını, gün batımına kadar 62 hava aracının da müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Vathrakoyannis, "Tüm aktif yangın cephelerini mevcut tüm imkanlarımızla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan, yetkililerin talimatlarına harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde durumun daha da zorlaşması bekleniyor." dedi.