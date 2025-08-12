Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2025 23:22

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bölge polisi, 32 yaşındaki Ethan Nieneker'in Austin'deki bir marketin dışında alışveriş arabalarını toplayan bir çalışanı, bir adamı ve 4 yaşındaki torununu öldürdükten sonra adamın arabasını çaldığını bildirdi.

Saldırgan Nieneker'ın kaçış sırasında iki araba çaldığını açıklayan polis, saldırganı şok tabancasıyla etkisiz hale getirerek yakaladığını aktardı.

Bölge polis yetkilisi Lisa Davis, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında Nieneker'ın ruh sağlığı sorunları olduğunu, insanların üzerine rastgele ateş açtığını ve bunun kasıtlı bir saldırı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olayın meydana geldiği marketin otoparkında çok fazla polisin ve acil müdahale ekibinin olduğu ve önlemler aldığı görülmüştü.

Öte yandan polis olayda yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, ABD medyasındaki haberlerde, alışveriş merkezine yakın bir hastanede 3-4 yaralının tedavi altına alındığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Donbas'tan ayrılmayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Gaziantep'te gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi
00:43
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle sağlık kuruluşları tahliye edildi
00:44
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
00:32
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
00:24
Meteor yağmuru geceyi aydınlattı
00:17
ABD insan hakları raporu: Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet 2005'ten beri en yüksek seviyede
Meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı
Meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ