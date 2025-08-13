ABD'de tehlikeli madde taşıdığı değerlendirilen tren raydan çıktı

ABD'de yayın yapan ABC News kanalının haberine göre yetkililer, Texas'ın Palo Pinto bölgesinde bir trenin 35 kadar vagonunun raydan çıktığını açıkladı.

Yetkililer, trenin tehlikeli madde taşıdığının değerlendirildiğini belirtti.

Acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve küçük çaplı bir yangına müdahale ettiğini kaydeden yetkililer, kazada can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, vagonlardan sızıntı gözlemlenmediğini, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.