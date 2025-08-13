Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 08:16

Suriyeli 2 bakan Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek.

Suriyeli 2 bakan Türkiye’ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek. 

Bakan Güler Suriyeli mevkidaşı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.

Terörle mücadelede iş birliği masada

Görüşmelerde, güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin masada olması bekleniyor. 

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Son Dakika Suriye
Sıradaki Haber
Faruk Acar: Sloganımız, 24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
10:02
Borsa güne 10.960,22 puandan başladı
09:54
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 1235 artçı sarsıntı oldu
09:50
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor
09:47
Altının gramı 4 bin 395 liradan işlem görüyor
09:57
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
FOTO FOKUS
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
İzmirli kooperatif mağdurlarından büyükşehir önünde mezar taşlı eylem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ