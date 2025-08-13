Suriyeli 2 bakan Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada "Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 13 Ağustos 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya gelecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.
Görüşmelerde, güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin masada olması bekleniyor.