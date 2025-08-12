Faruk Acar: Sloganımız, 24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Acar, AK Parti'nin yarın düzenlenecek 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarının kendileri için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Acar, çeyrek asra bir kala noktasına ulaştıklarını söyledi.

Acar, gelecek yıl AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "24'üncü yaş bizim için bir altın değerinde, 24 ayar bir altın değerine sahip. 7 günün 24 saati boyunca çalışarak oluşturulan bir sürecin yeni yaşını kutlayacağız inşallah 2 gün sonra. Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak daha önceki yıllara da atıfta bulunacak, sade ama anlamlı olmasını arzu ettiğimiz bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

Partisinin kuruluş yıl dönümü organizasyonunun Tanıtım ve Medya Başkanlığında olduğunu hatırlatan Acar, "Sloganlarımız, içeriklerimiz, hazırlanan görseller, filmlerimiz, bugün itibarıyla başlayacak olan bazı çalışmalarımız olacak. Teşkilatlarımızın heyecanından ve hep birlikte bu ailenin mensubu olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve 24 yıldır ülkemizde neler kazandırmak üzerine mücadeleler verdiğimizi, hizmetler noktasında nerelere dokunduğumuzu, milyonlarca dokunuşu olan bu süreci anlatmaya gayret göstereceğiz. Tabii bir belgesel filmimizle bunu paylaşacağız." diye konuştu.

Acar, kutlama programındaki en önemli unsurun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu toplantının ana gündem maddesi yine Cumhurbaşkanımızın duyguları olacaktır. Hepimizin beklentisi, burada bizlerle bu 24 yıllık yolculuğun, hikayenin, kendi tarafında nasıl bir anlam ifade ettiğini ve bu süreçte neler yaşandığını anlatması olacak. En değerli tarafı aslında bu. Ama tabii bu bir siyasi parti doğum günü gibi değerlendirilmemeli. Bizim için başka bir anlam ifade ediyor çünkü biz sadece sıradan bir siyasi parti değiliz, biz millet hareketi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin ta kendisiyiz aslında. O nedenle burada da aslında bu sadeliği mümkün olduğunca korumaya, anlamlandırmaya gayret gösteriyoruz."

AK Parti'nin çok fazla şarkısı olduğunu hatırlatan Acar, "Çok fazla şarkının Cumhurbaşkanımıza dokunan bir yanı olacak. Bugüne kadar tüm dönemler boyunca ortaya çıkmış olan, topluma duyurduğumuz eserlerimizin yansıması olarak karşılık bulacak bir sürprizimiz var." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz bir katma değer sağlamaya çalışıyoruz"

Acar, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümüne özel bir de slogan hazırladıklarını belirterek, sloganla birlikte 24'üncü yaşa uygun bir tema oluşturmaya gayret gösterdiklerini, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını ve milletin emanetçisi olduklarını vurgulayan Acar, "Biz burada emanetçiler olarak hazırlıkları gerçekleştirdik. Şimdi ev sahiplerimizi bekleyeceğiz ve 24'üncü yaşımızı hep birlikte huzurla, coşkuyla ve anlamlı şekilde kutlamaya gayret göstereceğiz." dedi.

Faruk Acar, şunları kaydetti:

"24 Yılın Hikayesi Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si' sloganımız. Biraz da bugünlere uygun bir içerik söz konusu. Aslında Türkiye'de bugüne kadar oluşturulan bizim için de partimiz için de bir hikaye var. Bugün itibarıyla bu hikayenin bir parçası olarak bizler, bir emanetçi olarak burada pozisyon alıyoruz aslında. Değişik kademelerde bulunan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz buraya bir katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Bu sağladığımız değeri sokaktan aldığımız güçle, aslında milletle olan, milletle bütünleşen bir noktada karşılık bulup bulmaması sürekli olarak gündemde. Bir şekilde sesi okuyarak doğru cümlelerle ifade etmeye çalışıyoruz."

Bu hafta itibarıyla "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarının başladığını hatırlatan Acar, "Bugünlerde tüm teşkilatlarımız sahada aktif olarak bu buluşmaları gerçekleştiriyor. Ama ana gündem başlıklarımızdan bir tanesi burada "Terörsüz Türkiye". Dolayısıyla birliktelik üzerinden oluşan bu sürece biz de 24'üncü yıla uygun haliyle bir motto oluşturmak istedik. Birlikteliği vurgulayan, bugünlerde daha anlamlı karşılık bulan, her birimizin aslında ağzından çıkan cümlelere başlarken birliktelik üzerinden başladığı bu günlerde mottomuzu da buna göre oluşturduk." diye konuştu.

"AK Parti toplumla siyaseti birleştirdi"

Acar, AK Parti'nin bir hikayesi olduğunu, partinin kuruluşundan önce toplumda çok net bir siyasi istikrarsızlığın yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Krizlerin, vesayetin bu kadar hakim olduğu ve umut arayışının bulunduğu bir günde, aydınlığa açık, karanlığa kapalı olan ve 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderle bir hareket kendini göstermiş oldu. Adı AK Parti. Bugün, 'nerelere dokundu' derseniz bir sürü anlatabileceğimiz, arka planında eser siyasetini de ortaya koyabilecek ama sadece eser siyaseti değil, aynı zamanda Türkiye'deki kronikleşmiş, hastalıklı hale gelmiş olan birçok noktaya dokunan bir siyaset tarzını benimsedi ve toplumla siyaseti birleştirdi. Anadolu'nun irfanını, ferasetini bir şekilde öne aldı, merkezinde tuttu. Her daim ortak aklı önceledi. Sokakla en fazla irtibat kuran, sokaktan aldığı o destekle, eleştiriyle bir şekilde politikalarına yön vermeye gayret etmiş olan bir hareket burası. Özellikle altını defalarca çizmemdeki sebep buranın bir millet hareketi olması."

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne birçok projeye imza attığını ve eser bıraktığını hatırlatan Acar, "Bir şekilde vatandaşıyla hemhal olan, o duyguyla iş yapmak isteyen ve vatandaşla bu noktada yolunu hiçbir şekilde ayırmayan bir iktidar partisi, AK Parti ve başında da küresel bir lideri var şu anda. 24 yılın sonunda biz övünerek liderimizin en büyük kıymetimiz, avantajımız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, 24 yıllık hikayenin kazandırdığı tecrübe ve deneyime işaret ederek, bundan sonra gelen nesillere bu vizyonu, misyonu bırakıp, teslim etme noktasında doğru yerde durmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

"İlk kez bir yıllık, uzun bir kampanya dönemine gireceğiz"

AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü çok önemsemelerinin ana sebeplerinden birinin 25'inci yıla geçiş hazırlığı da olduğuna dikkati çeken Acar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"25'inci yıla giderken biz ilk kez bir yıllık, uzun bir kampanya dönemine gireceğiz. Burada Anadolu Ajansı aracılığıyla bunu paylaşmış olabilirim. Bir yıl boyunca, 24 yıldır ne yaptığımızı seçmenlerimize, bize destek olanlara, bize hem dualarıyla hem oylarıyla hem de yanımızda bulunarak destek olan tüm insanlarımıza, milletimize tekrar bir hatırlatma yapmak istiyoruz. 14 Ağustos 2001 ile 14 Ağustos 2026 arasında, yani toplam 25 yıllık, yani çeyrek asırlık dönemde Türkiye'de neler yapıldığını hatırlatmak üzere bir kampanya sürecine gireceğiz. AK Parti aynı zamanda seçim zaferleri olan seçimlerin partisi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere de bu 25 yıldır olanları anlatarak gireceğimiz bir süreci başlatmış olacağız yarın itibarıyla."

Acar, daha önceki yıllarda da çeşitli noktalarda organizasyonların gerçekleştiğini, özellikle doğum günlerinde ilk günkü heyecanı ve sadeliği korumaya gayret eden kurumsal bir bakış açılarının olduğunu söyledi.

Kendilerinden öncekilerden devraldıkları ilhamla geçmişten geleceğe taşınacak süreci oluşturmak için bu hikayenin bileşenlerini bir araya getireceklerini dile getiren Acar, "Hazır ve nazır kendilerini bekliyoruz. İnşallah Rabbim bundan sonraki yıllara da nicelerine anlamlı ve güzel haliyle, huzurlu haliyle gidebilmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.