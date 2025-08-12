Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çanakkale'de yangından etkilenen merkez Dardanos'ta hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."