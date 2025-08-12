Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.08.2025 19:00

Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale merkez Dardanos'ta hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çanakkale'de yangından etkilenen merkez Dardanos'ta hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."

ETİKETLER
Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye, kardeşlik projesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Zelenski: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız
19:19
İspanya'nın Balear Adaları'na son 48 saatte 337 düzensiz göçmen geldi
19:25
İzmir Buca'da orman yangını
19:12
Sudan'da son bir haftada kolera sebebiyle 50 kişi hayatını kaybetti
19:00
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye, kardeşlik projesidir
18:53
Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşini Beştepe'te ağırladı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ