Bakan Güler: Terörsüz Türkiye, kardeşlik projesidir

Bakan Güler, kentteki programları kapsamında Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Güler, kentin yıllarca terörden çok çektiğini, bu nedenle hak ettiği konuma gelemediğini söyledi.

Bu nedenle bir yandan terörle mücadele ederken aynı zamanda terörün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmak için Hakkari'ye büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Güler, bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe ekonomiden ulaşıma, turizmden tarıma kadar her alanda refah ve gelişmişliğin artmaya başladığını belirtti.

Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ana gayesinin ülke olarak sahip oldukları eşsiz mirası ayrım gözetmeden hep birlikte yaşatmak, böylece ülkenin kaynaklarını başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların refahına ve gelişimine sarf etmek olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye"nin Türkiye Yüzyılı'nın da kilit taşı olacağının altını çizen Güler, "Türkiye'yi güçlü yarınlara, huzura ve kardeşliğe taşıma azmimizin en büyük motivasyonlarından biri de bu barış iklimini siz gençlerimize hediye etmektir. Olaylara neden-sonuç ilişkisi içerisinde bakarak gelişmeleri en iyi şekilde analiz etmeli ve asırlara dayanan devlet aklımıza güvenmelisiniz. Şunu unutmayınız ki bu toprakların yarını olan siz gençlerin sesi, bizler için en değerli sestir. Geçmişin yüküyle geleceğimizi karartamayız. İşte bu yüzden sizlerin bu topraklarda daha huzurlu ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için hep beraber Terörsüz Türkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hakkari'miz, artık milli takımlarımızın kamp yaptığı bir şehir"

Kentin sahip olduğu kabiliyetlerle ve aldığı yatırımlarla son yıllarda her alanda marka değerini ve gerçek yeteneklerini ortaya koymaya başladığını memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Güler, gençlerin sporda elde ettiği başarıların, ilde düzenlenen festival ve diğer sosyo-kültürel etkinliklerin de son dönemde artamaya başladığını dile getirdi.

Güler, bölgede gençlerin artık rahatça kamp yaptığını ve dağcılık sporunu icra ettiklerini belirterek, kentin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini, özellikle dağcılık sporunda bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Farklı branşlarda birçok turnuvanın kentte organize edildiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Artık Zap, rafting sporu ile gündemde. Yüksekova Dağlıca'da yamaç paraşütü, Mergabütan'da kayak ve kış sporları yapılıyor. Hakkari'miz, artık milli takımlarımızın kamp yaptığı bir şehir. Öte yandan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızın Kadınlar Süper Ligi'nde istikrarlı bir şekilde mücadele etmesi keza Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımımızın art arda bir üst lige çıkarak, bu yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanması hepimizin medar-ı iftiharı olmaktadır."

Hakkarili sporcuların hemen hemen bütün branşlarda Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Güler, "En son Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kayak (Biatlon) Şampiyonası'nda Hakkari Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zana Öztunç Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Diğer Hakkarili sporcuların da 6 birincilik, 8 ikincilik, 4 üçüncülük ve 2 dördüncülük madalyası kazanmasıyla Hakkari, Türkiye Şampiyonu oldu. Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Bölge Judo Şampiyonası'nda Hakkari Teknokent Koleji öğrencilerinden Rojda Kanat ise birinci oldu." dedi.

Güreşçilerin de Batman'da düzenlen Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Bölge Şampiyonası'nda altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını anımsatan Güler, "Tüm bu zikrettiğim hususlar bize bir kez daha göstermektedir ki huzur ve güven iklimi sağlandıkça şehrimiz her alanda gerçek sinerjisini güçlü bir şekilde gösteriyor. Hakkari son yıllarda eğitimde yaptığımız yatırımların sonucunda bu alandaki başarı oranını yükseltirken Hakkari Üniversitesinin kurulması ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar da şehrin eğitimde hak ettiği konuma gelmesi için önemli bir mihenk taşı oldu." diye konuştu.

"İlgi alanlarınızı ve içinizdeki potansiyeli keşfedin"

Tek amaçlarının ülkenin aydınlık geleceği için gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu belirten Güler, ülkenin geleceğine yönelik hedeflerinin büyük olduğunu, bunu da gençlerin gerçeğe dönüştüreceğini ifade etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimin, sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsur olduğunu unutmayınız. Öğrenmeye açık olun. Okuyun, araştırın ve yeni yetenekler edinin. Bu açıdan başta İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil öğrenmelisiniz. Kişisel özelliklerinizi ve sahip olduğunuz yeteneklerinizi en iyi siz biliyorsunuz. İlgi alanlarınızı ve içinizdeki potansiyeli keşfedin. Bunun için çalışmak, hayatınızın ana felsefesi, sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Çalışmak, başarmanın yarısıdır. Başarı ise, her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir. Toplumsal gelişmelere kayıtsız kalmayın. Milletimizin en önemli hasleti birlik ve beraberliği ile engin bir dayanışma ruhuna sahip olmasıdır. Yarın, her biriniz farklı görevlerde ve yerlerde bulunacak, sahip olduğunuz yeteneklerle ve vatan-millet aşkıyla daha büyük işler başaracaksınız. Büyük bir gurur ve heyecanla atalarımızdan devraldığımız ve taşıdığımız bu bayrağı daha büyük umutlarla sizlere devredeceğiz."

Bakan Güler'in kulüp yöneticileri ve sporcuların taleplerini dinlediği programa Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve gençler katıldı.