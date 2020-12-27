Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da ilk koronavirüs aşıları yapıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkedeki ilk aşılar, Paris yakınlarındaki Sevran semtinde bulunan Rene-Muret Hastanesi'nde 78 yaşındaki bir kadına ve 65 yaşındaki doktora yapıldı.
Fransa'ya dün 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech aşısı ulaşmıştı.
Bugün Sevran'da ve ülkenin Dijon kentinde yaklaşık 20 kişiye aşı uygulanacak.
Gelecek hafta Paris, Lyon, Lille ve Tours kentlerinde 23 hastanede yaşlılar ve sağlık çalışanları aşılanacak.
Fransız hükümeti, yaza kadar 15 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Biontech
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