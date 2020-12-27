Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 279 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 bin 622’ye yükseldi.
Son 24 saatte 19 bin 274 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 188 bin 392'ye çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 761 bin 538 kişi ise sağlığına kavuştu.
"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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