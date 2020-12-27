AB'nin BioNTech-Pfizer ile yaptığı anlaşma gereği İspanya'nın payına düşen koronavirüs aşısının ilk bölümü, dün ülkeye ulaştı.

Guadalajara kentindeki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo, İspanya'da COVID-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Hidalgo'nun ardından aşı olan, bakımevi çalışanı Monica Tapias, "İlk aşının yapıldığı kişilerden biri olmak bir onur. Bu salgının bitmesi için büyük çoğunluğun aşı olmasını istiyoruz. Salgının başından bu yana çok fazla kişi hayatını kaybetti. Aşıya yetişemediler." dedi.

İlk 3 ay için 4,5 milyon doz

İspanya'daki programa göre, ilk aşamada, haftada 350 bin doz aşı ülkeye getirilerek özerk yönetimlere dağıtılacak.

İspanya hükümeti, üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı teminini planlıyor.

Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 854 bin 951'e çıkarken, salgından dolayı şimdiye kadar 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.