Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de can kaybı 800'ü geçti
[Fotoğraf: AFP]
Ülkede son 24 saatte 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 808'e ulaştı.
Güney Kore'de son bir günde 24'ü yurt dışı kaynaklı 970 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 56 bin 872’ye çıktı.
Bugüne dek virüs bulaşan 39 bin 40 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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