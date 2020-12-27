Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te koronavirüs aşılaması başladı
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç'te koronavirüse karşı ilk aşı huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki bir kişiye yapıldı.
Pfizer-BioNTech aşısının 4 bin dozdan oluşan ilk partisinin dün ulaştığı İsveç'te, öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara aşı yapılmaya başlandı.
Ülkede ilk aşı Mjölby kentinde huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki Gun-Britt Johnsson'a yapıldı.
100 yılın en yüksek ölüm oranı
Resmi istatistik kurumu SCB'nin yayımladığı rapora göre, İsveç'te kasım ayında 1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin ardından en yüksek ölüm oranına ulaşıldı.
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