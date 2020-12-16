Altı ay önce kurulan ve İsveç hükümetinin koronavirüs stratejisini inceleyen Korona Komisyonu'nun raporunda, ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtildi.

Sağlık sektöründeki yapısal eksikliklere dikkat çekildi.

Huzurevlerinde çalışanlar yalnız kaldı

Raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs krizi ile mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde önlemler geç alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanıldı.

Maske zorunlu değil

İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ay 8 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda içki satışı saat 22.00'ye kadar yapılabiliyor.

Can kaybı 8 bine yaklaştı

10 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

Vaka sayısı da 341 bin 29'a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm'deki bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu.

Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.