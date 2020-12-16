Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya, tüm Afrikalılara kapıda vize verecek
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika ülkelerinin vatandaşları, Etiyopya'da başkent Addis Ababa'daki Bole Havalimanına varışlarının ardından turist vizesi alabilecek.
Afrika ülkelerinin yanı sıra 30'dan fazla ülke vatandaşı da kapıda vize uygulamasından yararlanabilecek.
Etiyopya'da ayrıca turizm sektörü için yeni teşvik paketi hazırlandı.
Daha önce Ruanda ve Senegal gibi ülkeler tüm Afrikalılara kapıda vize kolaylığı getirmişti.
Koronavirüs salgını öncesinde Etiyopya'yı her yıl yaklaşık 1 milyon turist ziyaret ediyordu.
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