İngiltere merkezli uluslararası gazete Financial Times, 2020'de Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.

Financial Times’ın yazısında, “Bir yıldan daha az sürede koronavirüs aşısı geliştiren çift, çok önemli bir başarıya ulaştı. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da üçüncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.

Şirketler, aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurularda bulunmuştu.