Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş'te tekne alabora oldu: En az 7 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Bangladeş'teki Meghna Nehri'nde, düğüne katılanları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, teknede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Teknede bulunanlardan bazıları, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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