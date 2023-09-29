Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2023 11:49

Fransa'da hükümet toplu taşıma araçlarındaki tahtakurusu sorununu ele alacak

Fransa'da, toplu taşıma araçlarında tahtakuruları olduğunu gösteren videolu paylaşımların sosyal medyada yayılmasının ardından, Ulaştırma Bakanı Clement Beaune durumu ele alacaklarını duyurdu.

Fransa'da hükümet toplu taşıma araçlarındaki tahtakurusu sorununu ele alacak
[Fotograf: AFP]

Bakan Beaune, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin, toplu taşıma işletmeleriyle gelecek hafta toplantı yapacağını ve alınacak önlemleri görüşeceğini kaydetti.

Öte yandan Beaune, yolcuların yararına alınacak tedbirlere ilişkin bilgi vermedi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, dün Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak, hükümetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istemişti.

Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda
Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda

Paris'te metro ve trenlerdeki tahtakurularını gösteren videoların sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyümüştü.

Ayrıca, başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Pakistan’da cami yakınında intihar saldırısı: 52 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
12:34
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
12:27
KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti
12:29
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
13:26
Putin, Wagner’in eski komutanı Troshev ile görüştü
12:23
Bakan Kacır: Proje yöneticisi aylık burs miktarını 66 bin 500 TL'ye çıkardık
TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
FOTO FOKUS
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ