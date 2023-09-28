Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 23:11

Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda

Paris Belediyesi, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, büyüyen tahtakurusu sorununa karşı hükümeti acilen bir eylem planını devreye sokmaya çağırdı.

Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Paris'te sinema salonlarının ardından metroda ortaya çıkan tahtakurusu sorunu, kent sakinlerinin "kabusu" oldu.

Bazı kent sakinleri tahtakurusu nedeniyle sinemaya gitmeyi bırakırken, bu durum sinema salonlarının bilet satışını olumsuz etkiledi.

Paris Belediyesi, başkentte büyüyen tahtakurusu sorununa karşı hükümeti göreve çağırdı.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak, hükümetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istedi.

Tahtakurularıyla mücadele etmek için vatandaşların kişi başı 866 euro gibi bir masrafa girdiğini belirten Gregoire, hükümetin bu konuda vatandaşlara mali destekte bulunmasını talep etti.

Paris'te metroda tahtakurusu görüldü

Paris'te bir vatman, dün, kullandığı metronun kabininde tahtakuruları gördüğünü üstlerine bildirdi. Bunun üzerine araç incelemeye alındı.

Öte yandan, BFMTV kanalında, tahtakurularıyla mücadele etmek için vatandaşlara karanfil tavsiye edildi.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.

Fransızlar tahtakurusu sorunuyla mücadele etmek için yılda 230 milyon euro harcıyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı Ben Cardin oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı
23:30
Zelenskiy'nin eşi, Emine Erdoğan’a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar
23:11
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı Ben Cardin oldu
23:09
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı
23:03
AB, aday ülkelerin 2030'da katılımını hızlandıracak mekanizmalar geliştirmeye çalışıyor
23:00
AB içişleri bakanları toplantısından göç konusunda yine uzlaşma çıkmadı
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
FOTO FOKUS
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ