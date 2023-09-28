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Dünya
AA 28.09.2023 23:06

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini 1 yıllığına uzatma kararı aldı.

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bir araya gelen AB içişleri bakanları, AB Komisyonu'nun Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılması yönündeki teklifini kabul etti.

Öte yandan AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanlarının toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, AB içerisinde 4 milyon civarı Ukraynalının bulunduğunu, bu rakamın uzun süredir sabit olduğunu söyledi.

AB-Ukrayna sınırında haftada yaklaşık 250 bin kişinin geçiş yaptığına dikkati çeken Johansson, bu rakamın her iki yön için de aşağı yukarı aynı olduğunu belirtti.

Johansson, AB sınırları içerisinde geçici koruma altındaki yaklaşık 4 milyon Ukraynalının iş gücü piyasasına başarılı şekilde entegre olduğunu ifade ederek, "Üye ülkelerden aldığımız rakamlar, halihazırda özel sektörde çalışan en az 750 bin kişinin ve kamuda faaliyet gösteren yaklaşık 300-350 bin kişinin bulunduğunu gösteriyor. Aslında rakamların muhtemelen daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü her şey kaydedilmiyor. Pek çok üye ülkede, geçici korumadan yararlananların yarısından fazlası zaten iş gücü piyasasına entegre olmuş durumda. Dolayısıyla genel tablo iyi." diye konuştu.

AB Geçici Koruma Yönergesi ilk kez Ukraynalılar için harekete geçirilmişti

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara, sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

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