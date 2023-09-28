Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 22:04

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı bir grup molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla Lübnan güvenlik güçlerine saldırdı.

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı grup güvenlik güçlerine saldırdı
[Fotograf: AA]

Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan’ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık bin beş yüz kişilik grup, akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istedi.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup kalabalığın geçişine izin vermedi.

Azerbaycan ile Türkiye aleyhine sloganlar atan göstericiler, Karabağ ile ilgili pankartlar taşıdı. Kalabalıktan bazıları güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşarak büyükelçilik binasına saldırmaya çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Lübnan güçleri kalabalığın binaya ulaşmasına izin vermedi. Kalabalıktan onlarca kişi molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla polise saldırdı.

Polis saldırgan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Saldırılarına yaklaşık 2 saat devam eden protestocular, güvenlik güçlerinden bazılarının yaralanmasına neden oldu. Saldırgan grup ile polis arasında sık sık arbede ve itiş kakış yaşandığı gözlendi.

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi olayları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir bilgi paylaşımında bulunulabileceğini söyledi.

Bir ay içerisindeki ikinci saldırı

Yüzleri maskelerle kapalı Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişilik bir grup, 31 Ağustos'ta Azerbaycan’ın Beyrut’taki büyükelçilik binasına boya, taş ve patlayıcı şişlerle saldırmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki göstermişti.

Lübnan güvenlik kaynakları saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

ETİKETLER
Azerbaycan Lübnan
Sıradaki Haber
Pakistan: Rusya'dan enerji ithalatında herhangi bir yaptırım yasası ihlal edilmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı kavgayla ilgili 17 kişi tutuklandı
23:30
Zelenskiy'nin eşi, Emine Erdoğan’a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar
23:15
Paris'te tahtakurusu alarmı: Sinemaların ardından metroda
23:11
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin yeni başkanı Ben Cardin oldu
23:09
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı
23:03
AB, aday ülkelerin 2030'da katılımını hızlandıracak mekanizmalar geliştirmeye çalışıyor
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
FOTO FOKUS
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rum temsilciye haddini bildirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ