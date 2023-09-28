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Dünya
AA 28.09.2023 21:16

ABD Senatosu, Kongre'de erkekler için "resmi kıyafet" yönetmeliğini kabul etti

ABD Senatosu, Pennsylvania Senatörü John Fetterman'ın geçen hafta Kongre'ye gündelik elbiselerle gelmesi üzerine kıyafet yönetmeliğini resmileştiren kararı oybirliğiyle kabul etti.

ABD Senatosu, Kongre'de erkekler için "resmi kıyafet" yönetmeliğini kabul etti
[Fotograf: AA]

İlgili karar tasarısı, Batı Virginia'nın Demokrat Senatörü Joe Manchin ile Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney tarafından Senato'ya getirildi.

Oybirliğiyle kabul edilen yeni karar, Senato üyelerinin salona gelirken erkeklere iş kıyafeti olarak ceket, kravat ve pantolon giymelerini zorunlu kılıyor. Kararda, kadınlar için Senato katında giyilmesi gereken kıyafet kriteri ise belirtilmiyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, karar üzerine "Hiçbir zaman resmi kıyafet kuralımız olmamasına rağmen geçen hafta yaşanan olaylar, hepimize sanki resmileşmenin doğru yol olduğunu hissettirdi." ifadesini kullandı.

Pennsylvania'nın Demokrat Senatörü Fetterman’ın, geçen hafta Senato'ya birkaç defa kapüşonlu günlük kıyafetiyle gelmesi eleştirilere neden olmuştu.

Fetterman | Fotoğraf: AP[Fetterman | Fotoğraf: AP]

Schumer da Senato salonuna resmi kıyafetle gelme teamüllerine rağmen bu konuda yazılı bir yönetmelik olmaması nedeniyle Fetterman'a herhangi bir yaptırımda bulunamamıştı.

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