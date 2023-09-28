BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

Francis, 19-26 Eylül'de New York'ta düzenlenen Genel Kurul görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde yaklaşık 1 milyon mayın döşemesini ve mayınların nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapmamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyla ilgili Francis. "Bu durum endişe verici." yorumunu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.