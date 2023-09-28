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Dünya
AA 28.09.2023 19:50

Hollanda'da silahlı saldırılar: 3 ölü

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 32 yaşındaki bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü.

Rotterdam Polisi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı duyurulan silahlı saldırılarda ölü sayısının 3'e yükseldiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, Rotterdam'da yaşayan 32 yaşındaki şüphelinin bugün öğleden sonra gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıda bir anne hayatını kaybetti, ağır yaralanan 14 yaşındaki kızı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

İkinci saldırının Erasmus Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamaya göre, bu saldırıda da 43 yaşında bir kişi öldü.

Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, düzenlediği basın toplantısında, 32 yaşındaki şüphelinin tek başına iki silahlı saldırı gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Westerbeke, şüphelinin ilk saldırıyı yaşadığı Heiman Dullaertplein bölgesinde, ikinci saldırıyı ise ilkinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Erasmus Üniversitesi Hastanesi'nde yaptığını söyledi.

Molotofkokteyli ile hastanede yangın çıkardı

Saldırganın molotofkokteyli atarak hastanede yangın çıkardığını belirten Westerbeke, şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığını ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu ifade etti.

Saldırıların tek kişi tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini ve saldırganın niyetinin araştırıldığını belirten polis, şüphelinin 2021'de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkati çekti.

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