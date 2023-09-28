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Dünya
AA 28.09.2023 21:04

Polonya: Almanya'nın sınırda kalıcı kontrollere başladığına dair haberler gerçek değil

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, ülkesi ile Almanya arasındaki Schengen sınırında kalıcı kontrollerin yeniden başladığı iddiasıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Polonya: Almanya'nın sınırda kalıcı kontrollere başladığına dair haberler gerçek değil

Kaminski, Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile telefonla görüştükten sonra yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmede Almanya-Polonya sınırındaki durum ve Balkan rotasında artan göç baskısının ele alındığını kaydeden Kaminski, "Polonya ile Almanya arasındaki Schengen sınırında kalıcı kontrollerin yeniden başladığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Alman tarafı yalnızca Polonya sınırındaki hizmet faaliyetinin yoğunluğunu artırma kararı aldı. Bu, geçerli Schengen kuralları kapsamında kontrollerin yeniden başlaması anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaminski, dünden bu yana Orta Doğu ve Afrika'dan Almanya'ya geçmeye çalışan 150 kaçağın yakalandığını aktararak, "Göçmen kaçakçılığına karışanların Almanya'da kısa veya uzun dönemli ikamet izinlerine (vize veya oturum kartı) sahip olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Polonya ile Almanya'nın yasa dışı göçle mücadelede daha yakın işbirliği yapacağını bildiren Kaminski, bu amaçla Polonya, Çekya ve Almanya'nın özel bir görev gücü kuracağını açıkladı.

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