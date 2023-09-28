Pakistan: Rusya'dan enerji ithalatında herhangi bir yaptırım yasası ihlal edilmedi

Başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Jilani, "Pakistan'ın, Rusya'dan enerji ithalatıyla ilgili Batılı ülkelerden tepki alıp almadığına" yönelik soruyu yanıtladı.

Jilani, Avrupa ve Orta Doğu ile Hindistan dahil Güney Asya'daki ülkelerin Rusya ile ticari ilişkileri olduğunu ve "Pakistan'ın bu ülkelerin Moskova ile yaptığının dışında bir şey yapmadığını" belirterek, "Pakistan'ın Rusya'dan bu (petrol ve doğal gaz) ürünleri alarak herhangi bir yaptırım yasasını veya uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşünmüyorum." dedi.

Pakistan ile İran'ın, iki ülke arasında doğal gaz boru hattı inşa etmelerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak istediklerini dile getiren Jilani, bu konudaki diyaloğun devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasında 2013'te imzalanan 1150 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı yapımı projesi, ABD'nin İran'a yaptırımları nedeniyle askıya alınmıştı.

"İsrail ile ilgili politikamızda değişiklik yok"

Jilani, toplantıda, Pakistan'ın Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerinin olmadığına işaret ederek, İslamabad'ın, "Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarının yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak 1967 öncesi sınırları çerçevesinde Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu iki devletli bir çözüme" inandığını ifade etti.

İslamabad'ın İsrail ile ilgili politikasında bir değişiklik olmadığını belirten Jilani, "Politikamız, Filistin halkının haklarına bağlı. (İsrail ile normalleşme) Bu konuda diğer ülkeleri takip etmeyiz. Ne zaman bir karar verirsek verelim, ulusal çıkarlarımızı ön planda tutacağız." dedi.

Afganistan'a "taahhütlere uy" çağrısı

Jilani, Afganistan ile ilişkilere de değinerek, bu ülkedeki teröristlerin varlığının ve bunların Afganistan topraklarını kullanarak düzenlediği saldırıların durdurulmasının Taliban hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Afganistan'daki geçici hükümetin bu konuyla ilgili verdiği taahhütlere bağlı kalacağını umduğunu dile getiren Jilani, "Son dönemde gördüğümüz (Torkham sınırındaki çatışmalar) hadiselerin tekrar edilmemesini umuyoruz." diye konuştu.

Jilani, dünyada hiçbir ülkenin kimseye yasa dışı şekilde yaşama izni vermeyeceğini vurgulayarak, "Biz bunu yapıyoruz ve bu politikayı sıkı şekilde uygulayacağız. Pakistan’da yasal şekilde yaşayan Afgan mültecilerden bu ülkeyi terk etmeleri istenmeyecek. Fakat ister Afgan ister bir başkası, (yasa dışı yaşayan) herkes kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

"Suikastler, Hindistan için küresel bir gündem haline dönüştü"

Kanada'da Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinde Hindistan'ın dahli olduğuna yönelik iddialarla ilgili de konuşan Jilani, bu durumun son derece talihsiz olduğunu ancak Pakistan'ın, Hindistan'ın bu tür eylemlerini daha önce vurguladığını anımsattı.

Jilani, tüm Güney Asya ülkelerinin Hindistan'ın suikast taktiklerine tanıklık ettiğini belirterek, "Maalesef suikastler, Hindistan için küresel bir gündem haline dönüştü ve BM'de bununla ilgili çok endişe var." dedi.