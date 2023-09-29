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Dünya
AA 29.09.2023 11:37

Pakistan'da iki terör saldırısı: 57 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde düzenlenen terör saldırılarında 2'si polis 57 kişi hayatını kaybetti, 140'tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da iki terör saldırısı: 57 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hayber Pahtunhva'da camide intihar saldırısı

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde bir camide intihar saldırısı düzenlendi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1'i polis 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıları kınadı.

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